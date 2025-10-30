la vertenza tra vidigulfo e siziano lo stop alle auto sulla provinciale finisce davanti ai giudici del tar

Un lungo serpentone di auto che impiegano anche 35 minuti per percorrere i 4 chilometri che separano Vidigulfo da Siziano e anche un’ora per uscire dal centro abitato. "Tutta colpa di decisioni egoiste", sentenziano alcuni guidatori. A essere contestata è la decisione presa dal Comune di Siziano di vietare ai non residenti il passaggio in auto dalle 7 alle 9 dalla Provinciale 205 fino al centro. Un provvedimento che l’Amministrazione comunale di Vidigulfo ora ha impugnato al Tar. "Il ricorso era già stato predisposto da tempo – fa sapere Vidigulfo – Ma nel rispetto del confronto istituzionale si è scelto di attendere l’esito dei tavoli di dialogo promossi da Provincia e Prefettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

