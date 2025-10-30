La verità sulla morte Mattia Debertolis | troppe domande senza risposta

Due mesi di dolore, di silenzi e di domande rimaste sospese. A San Martino di Castrozza, il nome di Mattia Debertolis, 29 anni, continua a riecheggiare con forza. Era partito pieno di entusiasmo per rappresentare l’Italia ai World Games 2025 di Chengdu, in Cina, ma quella gara di orienteering si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

InterNapoli.it. . "Verità sulla morte di mio zio". Appello sull'incidente che è costato la vita ad Antonio Di Costanzo https://nap.li/NEvg Vai su Facebook

Cos'è successo davvero a Mattia Debertolis? A due mesi dalla morte la madre chiede la verità - La famiglia non ha ancora ricevuto un rapporto ufficiale che spieghi cosa sia accaduto l’8 agosto 2025, il giorno in cui Mattia ha preso parte alla prima gara dei World Games in Cina. Lo riporta rainews.it

La morte di Mattia Debertolis, la famiglia chiede la verità: "Cosa è successo ai World Games in Cina?" Tanti gli interrogativi e, due mesi e mezzo dopo, nessuna risposta - "Ho la sensazione che tutto quello che è successo a Mattia venga nascosto e questo mi fa stare veramente male. Secondo ildolomiti.it

Debertolis, la famiglia del campione di Orienteering morto in Cina: “chiediamo la verità” - La tragedia lo scorso 12 agosto, tante le domande dei cari: “Perché nessuno è intervenuto quando il segnale Gps era bloccato? Da msn.com