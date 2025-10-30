La Var va abolita ha tolto al calcio l’effetto Tardelli | il delirio spontaneo Times

Altro che estendere i poteri del Var. Nel calcio bisogna invece ritrovare “l’effetto Tardelli”, e per farlo la Var andrebbe proprio abolita del tutto, scrive il Times. Cos’è “l’effetto Tardelli”? “Il motivo per cui ci siamo innamorati del calcio”, scrive Matthew Syed: “Il delirio spontaneo”. “E’ proprio questo che il Var ha sminuito. Quando viene segnato un gol, si attenua ciò che un tempo era così magico nel calcio: il delirio spontaneo. Le decisioni in campo non sono definitive fino all’inevitabile controllo, il che significa che la reazione dei tifosi in campo è diventata attutita”. L’autore dell’editoriale sulla questione si definisce “orgogliosamente luddista”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Var va abolita, ha tolto al calcio “l’effetto Tardelli”: il delirio spontaneo (Times)

