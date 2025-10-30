La truffa storica che la separazione delle carriere sia una battaglia di destra

"È una truffa storica l'idea che la separazione delle carriere, la lotta contro la magistratura politicizzata, la lotta contro le correnti sia una battaglia di destra, è una battaglia che la sinistra ha regalato alla destra, ma l'idea che ci sia un equilibrio tra i poteri, una separazione tra le funzioni e non solo, è una battaglia trasversale e di sinistra", ha detto il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, a Omnibus su La7, commentando il suo editoriale uscito oggi in prima pagina nel quotidiano. "Nel 2019", continua Cerasa, "la mozione di Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, candidato sostenuto da gran parte della classe dirigente che oggi sostiene anche Elly Schlein, scriveva nella mozione che la separazione delle carriere era urgente e ineludibile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La truffa storica che la separazione delle carriere sia una battaglia di destra

