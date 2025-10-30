La tregua
– la mia vignetta su il Fatto Quotidiano di oggi in edicola #israele #gaza #cessateilfuoco #ilfattoquotidiano #satira #vignette #marionatangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Da questa mattina è di nuovo tregua a #Gaza, secondo fonti militari israeliane. Ma sono stati più di 100 i morti da quando ieri #Israele ha interrotto il cessate il fuoco e ripreso i bombardamenti - facebook.com Vai su Facebook
Tregua in bilico a Gaza e nuove minacce di Trump ad Hamas - X Vai su X
Gaza, tregua a singhiozzo. Nei raid 104 morti, 43 i bambini. “Ma il cessate il fuoco non è a rischio” - L’ira di Roma sul rapporto di Albanese all’Onu ... Lo riporta quotidiano.net
Gaza, fragile tregua nella Striscia: in ultimi raid uccisi oltre 100 palestinesi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, fragile tregua nella Striscia: in ultimi raid uccisi oltre 100 palestinesi. Riporta tg24.sky.it
Tregua ancora in bilico a Gaza. Nuovo raid dell'Idf. Israele: "Colpita minaccia imminente" - L'esercito israeliano ha lanciato attacchi mirati contro obiettivi strategici nel territorio palestinese, causando centinaia di morti e feriti, tra cui numerosi civili. Segnala agi.it