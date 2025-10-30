La toga scatenata della Corte dei conti allo scoperto | i post militanti su Ponte e riforma

Iltempo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è nulla di male nel voler far politica. Nella scelta, per altro nobile, di voler portare avanti le proprie idee per migliorare il Paese. Ma per farlo, e quindi scegliere una collocazione precisa all'interno dello scacchiere parlamentare, è necessario anche assumersi delle responsabilità. Prima tra tutte, quella di rinunciare a svolgere una professione che, per sua stessa natura, è molto delicata e che necessità una sorta di verginità fanciullesca.   La famigerata e (dimenticata da molti) terzietà. Non si può, in sostanza, essere magistrati militanti, fare politica e continuare ad arrogarsi il diritto di prendere decisioni che coinvolgono l'interezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la toga scatenata della corte dei conti allo scoperto i post militanti su ponte e riforma

© Iltempo.it - La toga scatenata della Corte dei conti allo scoperto: i post militanti su Ponte e riforma

Approfondisci con queste news

toga scatenata corte contiGiustizia, la toga scatenata della Corte dei conti allo scoperto: i post militanti su Ponte e riforma - Nella scelta, per altro nobile, di voler portare avanti le proprie idee per migliorare il ... Come scrive iltempo.it

Corte Conti, Pnrr in linea ma criticità su opere più complesse - L'attuazione al primo semestre 2025 degli interventi Pnrr e Pnc, esaminati a campione dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, ... Segnala ansa.it

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti - La Corte dei Conti ha chiesto "chiarimenti ed elementi informativi" sulla delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) che ha approvato il ... tgcom24.mediaset.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Toga Scatenata Corte Conti