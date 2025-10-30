La toga scatenata della Corte dei conti allo scoperto | i post militanti su Ponte e riforma
Non c'è nulla di male nel voler far politica. Nella scelta, per altro nobile, di voler portare avanti le proprie idee per migliorare il Paese. Ma per farlo, e quindi scegliere una collocazione precisa all'interno dello scacchiere parlamentare, è necessario anche assumersi delle responsabilità. Prima tra tutte, quella di rinunciare a svolgere una professione che, per sua stessa natura, è molto delicata e che necessità una sorta di verginità fanciullesca. La famigerata e (dimenticata da molti) terzietà. Non si può, in sostanza, essere magistrati militanti, fare politica e continuare ad arrogarsi il diritto di prendere decisioni che coinvolgono l'interezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
