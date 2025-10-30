La telefonata in macchina la corsa a Bellaria il dolore della produzione di Ballando | il dramma di Andrea Delogu
Andrea Delogu era in macchina, diretta negli studi di Ballando con le Stelle dove doveva provare la prossima coreografia, quando ha appreso la notizia della morte del fratello Evan, il 18enne scomparso in un tragico incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nel Riminese.Lo rivela il Corriere della Sera, secondo cui la conduttrice ha ovviamente interrotto tutti i suoi impegni per recarsi a Bellaria. Una notizia che ha scioccato la produzione della trasmissione dove si “respira un’aria triste e sospesa, di incredulità”. Barbara D’Urso, concorrente della trasmissione, ha scritto sui social: “Non ci sono parole. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Corriere della Sera. . Stava andando a provare le coreografia che avrebbe dovuto ballare sabato sera a Ballando con le stelle. Andrea Delogu era in macchina quando, ieri pomeriggio, ha ricevuto la telefonata più tremenda: suo fratello, «il fratello più bello del - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Delogu e lo choc per la morte del fratello Evan: la telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, l'affetto della produzione di Ballando - X Vai su X
La telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, il dolore della produzione di Ballando: il dramma di Andrea Delogu - La conduttrice e concorrente del reality show di Rai 1 ha perso il fratello, morto in un tragico incidente stradale ... Scrive tpi.it
Andrea Delogu e lo choc per la morte del fratello Evan: la telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, l’abbraccio di Ballando - Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo prima contro un palo della luce, poi contro un secondo, lungo un tratto di strada rettilineo che costeggia ... Riporta msn.com
Andrea Delogu e lo choc per la morte del fratello Evan: la telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, l'affetto della produzione di Ballando - La showgirl aveva raccontato la sua infanzia a San Patrignano non semplice, ma quel fratello arrivato molti anni dopo la riempiva di orgoglio ... Da msn.com