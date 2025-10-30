La telefonata in macchina la corsa a Bellaria il dolore della produzione di Ballando | il dramma di Andrea Delogu

Andrea Delogu era in macchina, diretta negli studi di Ballando con le Stelle dove doveva provare la prossima coreografia, quando ha appreso la notizia della morte del fratello Evan, il 18enne scomparso in un tragico incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nel Riminese.Lo rivela il Corriere della Sera, secondo cui la conduttrice ha ovviamente interrotto tutti i suoi impegni per recarsi a Bellaria. Una notizia che ha scioccato la produzione della trasmissione dove si “respira un’aria triste e sospesa, di incredulità”. Barbara D’Urso, concorrente della trasmissione, ha scritto sui social: “Non ci sono parole. 🔗 Leggi su Tpi.it

