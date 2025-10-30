La svolta | in Cina basta incentivi per auto elettriche Non sono più un focus strategico
Nel piano quinquennale 2026-2030 i cosiddetti veicoli a nuova energia (fra cui quelli elettrici) non sono più strategici. 🔗 Leggi su Dday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sindacati politicizzati, cervelli sotto assedio, Cina padrona della moda e Gaza laboratorio tecnologico: il nuovo numero di Panorama racconta la svolta della Cgil di Landini, il neurocapitalismo delle Big Tech, l’avanzata cinese che minaccia il Made in Italy, la ri - facebook.com Vai su Facebook
La svolta della Cina, da reattiva ad aggressiva - X Vai su X