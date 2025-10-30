La strategia del governo per convocare il referendum sulla giustizia al più presto

Correre, correre, correre. E’ la parola d’ordine che circola tra Palazzo Chigi e Via Arenula sul referendum confermativo della giustizia, dopo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La strategia del governo per convocare il referendum sulla giustizia al più presto

Scopri altri approfondimenti

Ormai Elly Schlein si è arresa. Senza idee e senza una visione di Paese, ha cambiato strategia: attaccare il governo di centrodestra a prescindere, anche a costo di screditare l’Italia sul piano internazionale. Ma gli elettori non sono stupidi: hanno capito il gioc - facebook.com Vai su Facebook

Il governo assegna 58 milioni di euro per attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza nel triennio 2025–2027. L’Italia punta a consolidare la propria autonomia e resilienza nel dominio cibernetico. ? Jacopo Marzano - X Vai su X

La strategia del governo per convocare il referendum sulla giustizia al più presto - Meloni e Nordio vogliono tagliare i tempi di indizione del referendum confermativo, seguendo un’interpretazione diversa, rispetto ai governi precedenti, delle norme che regolano la materia. Da ilfoglio.it

La strategia di Meloni in vista del referendum sulla giustizia. Tortora, Cruciani, Mediaset e Marina B - L'ex avvocato di Tortora, volti noti del garantismo, puntare sul "costo" della mala giustizia. Si legge su ilfoglio.it

Tre ragioni (più una) per cui convocare questo referendum è stato un errore - Credo che non ci sia nulla di più stupido in politica che interpretare i voti ai referendum come se fossero per l’elezione per il Parlamento. Da ilfattoquotidiano.it