La Strada con Pazzano | Il Ponte sullo Stretto non è un’opera è un sistema E oggi è un attacco alla Costituzione

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È la dimostrazione che il ponte sullo stretto non è mai stato solo un ponte, è la sintesi suprema dell’assistenzialismo, dell’approssimazione che diventa clientela, dell’unico modello di sviluppo che da decenni viene imposto a questa terra: un modello fondato sull’asservimento di una classe. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

