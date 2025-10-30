La Strada con Pazzano | Il Ponte sullo Stretto non è un’opera è un sistema E oggi è un attacco alla Costituzione

“È la dimostrazione che il ponte sullo stretto non è mai stato solo un ponte, è la sintesi suprema dell’assistenzialismo, dell’approssimazione che diventa clientela, dell’unico modello di sviluppo che da decenni viene imposto a questa terra: un modello fondato sull’asservimento di una classe. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

