La storia della moda è piena di pagine spaventose | vestiti tossici allucinazioni gioielli macabri

Streghe in passerella, vampiri moderni, figure spettrali che sembrano uscite da un romanzo gotico: il mondo della moda ha spesso preso ispirazione dal mondo delle ombre e degli fantasmi, regalandoci infinite ispirazioni per la notte di Halloween. Ma non c’è bisogno di travestirsi per avere paura: la storia della moda è costellate di pagine buie e controverse. Dalle tinture tossiche per gli abiti, ai ciondoli con i capelli dei morti, fino al fascino della ghigliottina: tra leggende metropolitane e falsi miti, ecco quattro fashion horror stories per il 31 ottobre. Quando la moda è velenosa. Si parla spesso di un’influenza “tossica” della moda sulle ragazze, ma c’è stato un tempo in cui gli abiti potevano essere veramente velenosi. 🔗 Leggi su Amica.it

