La storia della moda è piena di pagine spaventose | vestiti tossici allucinazioni gioielli macabri

Amica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Streghe in passerella, vampiri moderni, figure spettrali che sembrano uscite da un romanzo gotico: il mondo della moda ha spesso preso ispirazione dal mondo delle ombre e degli fantasmi, regalandoci infinite ispirazioni per la notte di Halloween. Ma non c’è bisogno di travestirsi per avere paura: la storia della moda è costellate di pagine buie e controverse. Dalle tinture tossiche per gli abiti, ai ciondoli con i capelli dei morti, fino al fascino della ghigliottina: tra leggende metropolitane e falsi miti, ecco quattro fashion horror stories per il 31 ottobre.  Quando la moda è velenosa. Si parla spesso di un’influenza “tossica” della moda sulle ragazze, ma c’è stato un tempo in cui gli abiti potevano essere veramente velenosi. 🔗 Leggi su Amica.it

la storia della moda 232 piena di pagine spaventose vestiti tossici allucinazioni gioielli macabri

© Amica.it - La storia della moda è piena di pagine spaventose: vestiti tossici, allucinazioni, gioielli macabri...

Scopri altri approfondimenti

Storia dello street style: evoluzione di un fenomeno che ha ribaltato il concetto di "moda" - Di fotografie scattate per strada e fenomeni sociologici: nella storia dello street style c'&#232; molto più di quanto si pensi. Segnala vogue.it

La storia della moda in 80 fotografie di Norman Parkinson - Dai primi scatti degli anni Trenta e Quaranta, alla swinging London degli anni settanta ed il glamour, ma anche lo sfarzo degli anni ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Moda 232 Piena