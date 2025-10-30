La Storia del finimondo da Hitler e Mussolini alle rivoluzioni di Trump | il nuovo libro di Bruno Vespa

Esce oggi il nuovo libro di Bruno Vespa, Finimondo. Come Hitler e Mussolini cambiarono la Storia. E come Trump la sta riscrivendo, pubblicato da Rai Libri Mondadori (426 pagine, 22 euro). Pubblichiamo in anteprima alcuni stralci dell’introduzione. Finimondo è il titolo giusto per un libro che racconta cose mai viste. In Hitler e Mussolini avevamo lasciato i due dittatori nell’idillio del 1937. Il Führer già molto temuto in Europa, il Duce rispettato nel salotto buono europeo per avere impedito ai bolscevichi di andare al potere e per essersi fatto una rispettabile reputazione proteggendo gli ebrei dalle prime persecuzioni naziste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Storia del finimondo da Hitler e Mussolini alle rivoluzioni di Trump: il nuovo libro di Bruno Vespa

