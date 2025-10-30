La station wagon di Pacific Drive è come un grembo materno

Ci sono esperienze che riescono a farci sentire al sicuro anche in mezzo al caos. Pacific Drive punta proprio su questa sensazione: un piccolo spazio, una vecchia station wagon, e la percezione che, chiusi dentro quell’abitacolo, nulla possa toccarci davvero. Dunque mentre fuori dal finestrino esplode la fine del mondo, con luci, ombre, zone radioattive, misteri e la piccola radio dell’auto gracchia rumori incomprensibili e qualcuno cerca anche di contattarci, chiuderci dentro e aspettare la fine del cataclisma non è la cosa migliore, giacché questo viaggio deve essere accompagnato su quattro ruote motrici e tanta pazienza. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La station wagon di Pacific Drive è come un grembo materno

