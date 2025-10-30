La star di Euphoria sfoggia un audace abito argentato Christian Cowan al Variety Power of Women 2025 È difficile essere belle e penso che lo sappiamo tutte
«N on c’è nulla di male nell’usare quello che mamma ti ha dato», ha detto Sharon Stone sul red carpet del Variety Power of Women 2025, riferendosi al dibattito intorno alla campagna pubblicitaria di Sydney Sweeney ( Sydney Sweeney Has Great Jeans) per American Eagle. Lo slogan del marchio– fondato sul gioco di parole tra “ great jeans ” e “ great genes ” – è stato criticato perché considerato poco inclusivo e non rappresentativo della diversità femminile. Per molti, la frase è apparsa come un’allusione alla bellezza tradizionale e privilegiata di Sweeney – donna bianca, bionda e con occhi azzurri – e ha alimentato accuse secondo cui la fama dell’attrice deriverebbe più dal suo aspetto fisico che dal talento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
Nel prossimo film che riporterà l'agente 007 sul grande schermo potrebbe essere coinvolta anche la star di Euphoria, ecco i suoi commenti alle teorie online. - facebook.com Vai su Facebook
È diventata star di Euphoria, serie cult dei giovani, con un cast che per lei è ancora famiglia. Ora l'attrice figlia d'artefirma la sua prima regia e conquista il Women in Film Max Mara Face of the Future Award - X Vai su X
Dai capelli lunghi al bob luminoso: il nuovo look di Sydney Sweeney è fenomenale! - La star di Euphoria ha stupito alla première dell'AFI Fest di Christy con un elegante bob biondo platino e un abito Miu Miu color rosa blush. Lo riporta msn.com