«N on c’è nulla di male nell’usare quello che mamma ti ha dato», ha detto Sharon Stone sul red carpet del Variety Power of Women 2025, riferendosi al dibattito intorno alla campagna pubblicitaria di Sydney Sweeney ( Sydney Sweeney Has Great Jeans) per American Eagle. Lo slogan del marchio– fondato sul gioco di parole tra “ great jeans ” e “ great genes ” – è stato criticato perché considerato poco inclusivo e non rappresentativo della diversità femminile. Per molti, la frase è apparsa come un’allusione alla bellezza tradizionale e privilegiata di Sweeney – donna bianca, bionda e con occhi azzurri – e ha alimentato accuse secondo cui la fama dell’attrice deriverebbe più dal suo aspetto fisico che dal talento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La star di "Euphoria" sfoggia un audace abito argentato Christian Cowan al "Variety Power of Women 2025". «È difficile essere belle, e penso che lo sappiamo tutte».