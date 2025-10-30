La star del Crystal Palace Jefferson Lerma non è soddisfatta del suo ruolo attuale

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Oliver Glasner, direttore del Crystal Palace, osserva. (Foto di Matt McNultyGetty Images) Il centrocampista del Crystal Palace Jefferson Lerma è diventato un nome ricorrente nelle chiacchiere di mercato sudamericane, con il Vasco da Gama più volte indicato come possibile destinazione. Nuovi rapporti provenienti da Brasile e Colombia, tuttavia, suggeriscono che la realtà è molto più complicata di quanto lasciassero intendere le prime voci. Mentre il club di Rio de Janeiro ammira il pedigree di Lerma, le condizioni finanziarie e sportive necessarie per concludere l’affare appaiono formidabili, mettendo in dubbio qualsiasi mossa imminente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

