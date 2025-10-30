La spedizione punitiva contro il maestro | Se la bimba torna a casa con una lacrima saranno fatti

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una spedizione punitiva contro un maestro di una scuola elementare, accusato di "aver alzato le mani" nei confronti dei bambini durante le lezioni. La vicenda è accaduta in un quartiere di Torino, in Piemonte. Un'aggressione finita sui social e che ha scatenato numerose polemiche.Il video finito. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

