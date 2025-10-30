La spedizione punitiva contro il maestro | Se la bimba torna a casa con una lacrima saranno fatti
Una spedizione punitiva contro un maestro di una scuola elementare, accusato di "aver alzato le mani" nei confronti dei bambini durante le lezioni. La vicenda è accaduta in un quartiere di Torino, in Piemonte. Un'aggressione finita sui social e che ha scatenato numerose polemiche.Il video finito. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si tratta del giovane che faceva parte della spedizione punitiva contro i buttafuori dell'Urban a maggio. Per quell'episodio aveva il divieto di dimora a Perugia: visto il ruolo nella rissa dell'omicidio è in cella - facebook.com Vai su Facebook
Tre arresti per l’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket, la chat e la spedizione punitiva in cui è morto l’autista: chi sono gli ultras di Rieti indagati - X Vai su X
Torino, spedizione punitiva di maranza contro un maestro: «Hai alzato le mani su un bambino». Il capo filma tutto e minaccia - Un gruppo di giovani ha aggredito un maestro all’uscita da una scuola elementare nel quartiere torinese di Barriera di Milano. Lo riporta msn.com
Spedizione punitiva contro un maestro: “Hai picchiato un bimbo, la prossima volta passiamo ai fatti”, il video dell’influencer - Come riporta Il Corriere della Sera, un gruppo di giovani “maranza” ha aggredito un maestro all’uscita da una scuola elementare. Si legge su tecnicadellascuola.it
Spedizione punitiva contro un maestro: il fenomeno dei ‘maranza’ e la deriva dei social, mentre lo Stato resta a guardare - In via Vestigné un gruppo di giovani autoproclamatisi “giustizieri” ha aggredito un in ... infodifesa.it scrive