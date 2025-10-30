La spedizione punitiva contro il maestro | Se la bimba torna a casa con una lacrima saranno fatti

Una spedizione punitiva contro un maestro di una scuola elementare, accusato di "aver alzato le mani" nei confronti dei bambini durante le lezioni. La vicenda è accaduta in un quartiere di Torino, in Piemonte. Un'aggressione finita sui social e che ha scatenato numerose polemiche.Il video finito. 🔗 Leggi su Today.it