La solidarietà a metà di Schlein per Fiano e l’abisso morale dei democratici timidi

Certo, solidarietà a Emanuele Fiano, e tuttavia. Questo è il classico incipit dei democratici timidi, o peggio, ambigui, quelli della solidarietà pelosa, di circostanza, dovuta perché-come-fai-a-non-darla, non si può impedire a nessuno di parlare, e tuttavia. Tuttavia, che? E giù il profluvio di banalità, nel migliore dei casi: eh ma non è antisemitismo, caso mai è antisionismo, che in molti casi è la versione soft e sdoganata del primo, e poi vedi che la tregua non regge, e Israele vuole sterminare i palestinesi, e così via francescalbanesizzando di talk in talk, di tweet in tweet i democratici timidi hanno preso posizione a modo loro – un colpo al cerchio e uno alla botte, molta doppiezza as usual. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

