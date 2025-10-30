La solidarietà a metà di Schlein per Fiano e l’abisso morale dei democratici timidi
Certo, solidarietà a Emanuele Fiano, e tuttavia. Questo è il classico incipit dei democratici timidi, o peggio, ambigui, quelli della solidarietà pelosa, di circostanza, dovuta perché-come-fai-a-non-darla, non si può impedire a nessuno di parlare, e tuttavia. Tuttavia, che? E giù il profluvio di banalità, nel migliore dei casi: eh ma non è antisemitismo, caso mai è antisionismo, che in molti casi è la versione soft e sdoganata del primo, e poi vedi che la tregua non regge, e Israele vuole sterminare i palestinesi, e così via francescalbanesizzando di talk in talk, di tweet in tweet i democratici timidi hanno preso posizione a modo loro – un colpo al cerchio e uno alla botte, molta doppiezza as usual. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondisci con queste news
FORZA EDOARDO, OGNI ATTACCO CI RENDE ANCORA PIU' DETERMINATI. Solidarietà al collega Edorado Ziello. Ora Meloni potrebbe incolpare Schlein e l'opposizione di sinistra che limita la libertà di parola e di stampa in questa nostra Italia. O il caso Ra Vai su Facebook
Emanuele #Fiano contestato alla Ca' Foscari, l'ex deputato: "Schlein mi ha telefonato esprimendomi la sua totale solidarietà. Moltissimi messaggi mi sono arrivati dal PD ma anche da Azione e Italia Viva oltre che da tutto il Centrodestra. Solo da AVS e dal M5 - X Vai su X