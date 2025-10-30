La Sicurezza dei bambini in auto priorità di Unasca In un anno 29 minori morti e 9.700 feriti
Ogni anno in Italia decine di bambini perdono la vita o rimangono feriti in incidenti stradali. Nel solo 2024 sono stati 29 i minori deceduti e oltre 9.700 i feriti. Numeri che impongono di fermarsi, riflettere e agire. Da questa urgenza nasce la "Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto", in programma dal 3 al 9 novembre prossimo. L'iniziativa è stata presentata alla Camera dei Deputati, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell'automotive e della sicurezza stradale, sottolineando la valenza nazionale e il forte impegno condiviso per la tutela dei più piccoli. Un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione e formazione, promossa in coerenza con il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 e con gli obiettivi della Vision Zero, che mira ad azzerare vittime e feriti gravi sulle strade. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“ ” Domani, mercoledì 29 ottobre 2025, saremo alla Camera dei Deputati per presentare la Settimana dedicata alla Sicurezza dei Bambini in Auto. È il momento di unire le forze: fo - facebook.com Vai su Facebook
La Sicurezza dei bambini in auto priorità di Unasca. In un anno 29 minori morti e 9.700 feriti - Ogni anno in Italia decine di bambini perdono la vita o rimangono feriti in incidenti stradali. Lo riporta iltempo.it
Una settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto: l'iniziativa Unasca - Leggi su Sky TG24 l'articolo Una settimana per sensibilizzare sulla sicurezza dei bambini in auto: l'iniziativa Unasca ... Scrive tg24.sky.it
La Sicurezza dei Bambini in Auto: una settimana per salvare vite e costruire consapevolezza - Ogni anno in Italia decine di bambini perdono la vita o rimangono feriti in incidenti stradali. Secondo msn.com