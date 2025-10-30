La Sicilia che racconta | bando per le scuole per educare alla lettura e alla scrittura domande entro il 12 novembre
Valorizzare la letteratura, riscoprire il patrimonio linguistico siciliano, coinvolgere gli studenti in un percorso creativo che parte dalla lettura e arriva alla narrazione. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori, promossa dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
