La sfida ai cyber attacchi Morolli | Nemico invisibile La sicurezza è di tutti
Assessore Morolli, oggi si parla sempre più spesso di attacchi informatici alle pubbliche amministrazioni. Qual è la situazione per un Comune come Rimini? "Negli ultimi anni lo scenario è diventato molto più complesso. Le amministrazioni, anche quelle locali, gestiscono tanti dati sensibili e servizi online: questo le rende bersagli interessanti per chi vuole colpire. A ciò si aggiunge un contesto internazionale difficile, con guerre e minacce “ibride” che arrivano anche dal cyberspazio. Per un Comune come Rimini significa dover lavorare ogni giorno per aggiornare sistemi, formare il personale e adottare nuove difese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
