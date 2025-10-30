La serie Vivo X300 arriva in Italia | fotocamere da urlo OriginOS e offerte di lancio

Vivo X300 e X300 Pro debuttano ufficialmente in Europa e in Italia: ecco specifiche, funzionalità, prezzi e offerte di lancio. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La serie Vivo X300 arriva in Italia: fotocamere da urlo, OriginOS e offerte di lancio

Argomenti simili trattati di recente

Settimana di fuoco al Miramare La Serie A entra nel vivo: Roma, Inter e Lazio pronte a darsi battaglia. Tu pensa solo a scegliere il tavolo, al resto pensiamo noi, tra buon cibo, mare e calcio in diretta. Ci trovi in Piazza Sulis, 20 Prenota ora: +39 079 933 6 - facebook.com Vai su Facebook

Serie A1 Tigotà – Si entra nel vivo: si parte sabato con Scandicci-Perugia, domenica il Derby del Ticino e Chieri-Milano Leggi la news - X Vai su X

Vivo X300 e Vivo X300 Pro: Emergono i principali limiti della batteria per i modelli globali, mentre emergono anche i prezzi trapelati - Nel frattempo, sono emersi i prezzi di entrambe le varianti e le capacità della batteria di entrambi i modelli, che differiscono dalle lor ... Da notebookcheck.it

Ci sarà anche vivo X300 FE, con un SoC di punta e zoom periscopico - I primi leak sul modello cinese vivo S50 Pro Mini svelano qualche dettagli sul nostro vivo X300 FE, in arrivo Global. Scrive gizchina.it

Vivo X300, i nuovi camera phone da battere - La nuova serie flagship, presentata in anteprima a Shanghai, punta tutto sulla fotografia mobile per conquistare sbaragliare la concorrenza, questa volta anche in Europa. Scrive wired.it