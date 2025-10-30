La segretaria del PD Elly Schlein ad Avellino in vista delle elezioni regionali

Avellinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 31 ottobre, la segreteria del Pd sarà in Campania in vista del voto delle regionali.Ore 11.30: Fisciano - Incontro studenti associazioni universitarie e Forum giovani provinciale. Comune, Aula Consiliare, Piazza Gaetano Sessa.Ore 15:00: Avellino - Visita autostazione Air Campania. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

