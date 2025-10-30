La scure sulle scuole Tre accorpamenti previsti in provincia | Via 20 posti di lavoro
di Alfredo Marchetti La scuola si prepara a vedere nuovi accorpamenti, tre per la precisione, in tutta la provincia. Saranno le conferenze zonali, della costa e della Lunigiana, a decidere quali saranno i plessi ad essere accorpati. Una decisione che era stata ’stoppata’ lo scorso anno, che però con la delibera di fine settembre della Regione Toscana, su input del Governo, vede un balzo in avanti. I sindaci dei rispettivi territori, ascoltati i dirigenti scolastici, hanno tempo fino al 17 novembre per decidere quali scuole accorpare. Mastica amaro Carlo Romanelli della Uil, che già l’anno scorso si era battuto per evitare questo ’dimagrimento’ dei plessi scolastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
