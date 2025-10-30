La scuola brianzola si rifà il look | lavori per oltre 1 milione di euro
Continuano i lavori di efficientamento energetico iniziato a settembre per la scuola di via De Gasperi a Caponago.I lavoriI lavori, iniziati a settembre e costati complessivamente circa 1.213.323,41 euro, secondo l’amministrazione comunale stanno procedendo come da programma. Infatti, stando alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
