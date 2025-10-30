La Russa | Pm sotto il governo? Conosco Meloni non è il suo pensiero E se qualcuno lo dice

«Se mai ci fosse il pericolo che con questa riforma della giustizia il pm finisse sotto l'esecutivo mi troverebbero sdraiato a terra per impedire che questo avvenga, ma siccome conosco Giorgia Meloni so che non è neanche nell'anticamera del suo pensiero». Il presidente del Senato Ignazio La Russa non usa mezzi termini per spiegare la sua posizione sulla riforma della giustizia, e in particolare sulla separazione delle carriere. Presidente quindi non c'è il pericolo che con questa riforma il pubblico ministero finisca sotto l'esecutivo? «No. Quello che il governo sta cercando di fare è un riequilibrio dei poteri previsti dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Russa: "Pm sotto il governo? Conosco Meloni, non è il suo pensiero. E se qualcuno lo dice..."

