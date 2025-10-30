La Russa jr e l’amico dj molto superficiali e irrispettosi ma non violentatori La ragazza | Non mi fermo qui

Milano – Il comportamento di Leonardo Apache La Russa e dell’amico Tommaso Gilardoni è connotato da “profonda superficialità e scarso rispetto” nei confronti della donna, ma “non tale da assurgere a rilevanza penale”. Manca la prova, in sostanza, “che gli indagati avessero effettivamente percepito la presunta invalidità del consenso agli atti sessuali prestato dalla persona offesa ”, pur non essendoci motivo di dubitare della sua “buona fede” e della “credibilità”. Revenge porn, accuse a La Russa: "Ho lasciato l’Italia: risarcisca" La decisione della gip Rossana Mongiardo. Con queste motivazioni, accogliendo la richiesta della Procura di Milano, la gip Rossana Mongiardo ha archiviato il filone dell’indagine in cui il terzogenito del presidente del Senato rispondeva con Gilardoni di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Russa jr e l’amico dj “molto superficiali” e “irrispettosi”, ma non violentatori. La ragazza: “Non mi fermo qui”

