La Russa Jr archiviate le accuse di violenza sessuale | per lui e l' amico dj resta l' imputazione per revenge porn
L'indagine per violenza sessuale su Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni si chiude con l'archiviazione. La gip di Milano,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Approfondisci con queste news
Ignazio La Russa a #drittoerovescio sul giornalismo d'inchiesta. - facebook.com Vai su Facebook
La Russa Jr, archiviate le accuse per violenza sessuale: resta l'imputazione per revenge porn - Si chiude con l'archiviazione l'indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. Secondo ilmessaggero.it
Milano, La Russa jr si difende dall’accusa di violenza sessuale - Milano, 25 settembre 2025 – Al via, davanti alla giudice per l'udienza preliminare di Milano Rossana Mongiardo, l'udienza per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per Leonardo Apache La Russa ... Segnala ilgiorno.it
Leonardo Apache La Russa si difende dall’accusa di violenza sessuale: cos’è successo oggi in aula - Nell'aula al settimo piano del Palazzo di giustizia, davanti alla giudice per l'udienza preliminare di Milano Rossana Mongiardo, si è celebrata oggi pomeriggio giovedì 25 settembre l'udienza per ... Da fanpage.it