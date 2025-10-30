La Russa jr archiviata l’accusa di violenza sessuale per lui e l’amico dj I due restano imputati per revenge porn

Si chiude con l’ archiviazione – come chiesto dalla procura di Milano – l’indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l’amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. La giudice per le indagini preliminari di Milano Rossana Mongiardo, accogliendo la richiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, ha archiviato l’inchiesta nata dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. I due giovani restano imputati in udienza preliminare per revenge porn in merito a due episodi distinti di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” su quella notte, senza il consenso della ragazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Russa jr, archiviata l’accusa di violenza sessuale per lui e l’amico dj. I due restano imputati per revenge porn

