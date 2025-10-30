La Russa jr archiviata l’accusa di violenza sessuale per lui e l’amico dj I due restano imputati per revenge porn

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con l’ archiviazione – come chiesto dalla procura di Milano – l’indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l’amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. La giudice per le indagini preliminari di Milano Rossana Mongiardo, accogliendo la richiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, ha archiviato l’inchiesta nata dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. I due giovani restano imputati in udienza preliminare per revenge porn in merito a due episodi distinti di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” su quella notte, senza il consenso della ragazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la russa jr archiviata l8217accusa di violenza sessuale per lui e l8217amico dj i due restano imputati per revenge porn

© Ilfattoquotidiano.it - La Russa jr, archiviata l’accusa di violenza sessuale per lui e l’amico dj. I due restano imputati per revenge porn

Altre letture consigliate

russa jr archiviata l8217accusaLa Russa jr, archiviata l’accusa di violenza sessuale per lui e l’amico dj. I due restano imputati per revenge porn - La gip di Milano ha archiviato le accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, ma restano imputati per revenge porn ... Riporta ilfattoquotidiano.it

russa jr archiviata l8217accusaInchiesta su La Russa jr e l’amico Tommaso Gilardoni, archiviata l'indagine per violenza sessuale - La gip di Milano Rossana Mongiardo ha archiviato l’indagine per violenza sessuale nella quale erano indagati Leonardo Apache La Russa e l’amico Tommaso ... Secondo gazzettadelsud.it

russa jr archiviata l8217accusaMilano, giudice: "Sì all'archiviazione per La Russa jr accusato di violenza sessuale" - La giudice per l'udienza preliminare di Milano Rossana Mongiardo ha deciso di archiviare oggi, giovedì 30 ottobre, l'indagine per violenza sessuale che vedeva indagati Leonardo Apache La Russa, figlio ... Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Russa Jr Archiviata L8217accusa