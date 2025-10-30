La Russa Jr accusato di violenza sessuale la gip | Sì all’archiviazione Resta l’imputazione per revenge porn

Milano, 30 ottobre 2025 – Si chiude con l'archiviazione l'indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e l'amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di   violenza sessuale. La gip di Milano Rossana Mongiardo, accogliendo la richiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, ha archiviato l'inchiesta nata dalla denuncia di una ventiduenne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. UNa decisione che arriva dopo l'udienza di opposizione all'archiviazione avanzata all'avvocato Stefano Benvenuto, il quale tutela la 22enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

