La Ruota della Fortuna Gerry Scotti stuzzica Samira Lui Carmen batte tutti

Dilei.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerry Scotti torna su Canale Cinque con la puntata del 30 ottobre de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento ricco, ancora una volta, di colpi di scena, ma anche tanto divertimento e, ovviamente, un montepremi ricchissimo. La Ruota della Fortuna, Carmen batte tutti. La puntata ha visto trionfare ancora una volta Carmen che ha mantenuto il suo ruolo di Campionessa dello show, superando una vincita di 50.000 euro prima di arrivare alla Ruota delle Meraviglie. La concorrente è riuscita a battere tutti gli sfidanti, continuando il suo percorso nel programma. Ma ciò che non è sfuggito è stata la grande intesa fra Samira Lui e Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it

