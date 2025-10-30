La Roma perde Ferguson | trauma distorsivo alla caviglia e niente Milan per l’attaccante irlandese
Guai in vista per i giallorossi a pochi giorni dalla delicata trasferta di Milano. La Roma perde infatti l’attaccante irlandese Evan Ferguson che ha rimediato un infortunio di non poco conto alla caviglia che lo costringerà a stare lontano dal campo per diverse settimane LA ROMA PERDE FERGUSON: IL COMUNICATO “ Trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso”. Questo il responso medico su quanto riportato dall’irlandese che il tecnico Gasperini ha sostituito dopo appena sei minuti nell’ultimo match di campionato contro il Parma. Stando alle prime indiscrezioni, il giocatore salterà le sfide contro Milan e Udinese di campionato, e Glasgow Rangers di Europa League, oltre agli impegni con la sua Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
