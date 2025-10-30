La risposta russa alla ripresa dei test nucleari Usa

Lettera43.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato le dichiarazioni di Donald Trump sulla ripresa dei test nucleari statunitensi, precisando che Mosca «non ritiene che ciò possa avviare una nuova corsa agli armamenti». «In fin dei conti no», ha risposto Peskov a chi gli chiedeva se la mossa americana potesse avere conseguenze destabilizzanti, aggiungendo che la Russia non è stata informata preventivamente da Washington e che agirà «in base alla situazione». Il portavoce ha sottolineato che Mosca sta monitorando eventuali violazioni della moratoria internazionale sui test nucleari e ha ricordato che «se qualcuno abbandona la moratoria, la Russia agirà di conseguenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it

la risposta russa alla ripresa dei test nucleari usa

© Lettera43.it - La risposta russa alla ripresa dei test nucleari Usa

Altre letture consigliate

risposta russa ripresa testLa risposta russa alla ripresa dei test nucleari Usa - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato le dichiarazioni di Donald Trump sulla ripresa dei test nucleari statunitensi. Lo riporta lettera43.it

risposta russa ripresa testTrump annuncia la ripresa dei test nucleari dopo più di 30 anni: “Rispondiamo agli altri Paesi” - La Cina: "Rispettate seriamente il trattato sulla messa al bando" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

risposta russa ripresa testTrump choc: “Ho ordinato al Pentagono di riprendere immediatamente i test nucleari”. Le critiche di Cina e Russia - Pechino invita a rispettarla, mentre il Cremlino chiarisce: il test del Burevestnik non era nucleare. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Risposta Russa Ripresa Test