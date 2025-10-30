La risposta russa alla ripresa dei test nucleari Usa
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato le dichiarazioni di Donald Trump sulla ripresa dei test nucleari statunitensi, precisando che Mosca «non ritiene che ciò possa avviare una nuova corsa agli armamenti». «In fin dei conti no», ha risposto Peskov a chi gli chiedeva se la mossa americana potesse avere conseguenze destabilizzanti, aggiungendo che la Russia non è stata informata preventivamente da Washington e che agirà «in base alla situazione». Il portavoce ha sottolineato che Mosca sta monitorando eventuali violazioni della moratoria internazionale sui test nucleari e ha ricordato che «se qualcuno abbandona la moratoria, la Russia agirà di conseguenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it
