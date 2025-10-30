La riforma taglia il traguardo Primo confronto tra il Sì e il No

Botta: "Se passa la riforma la legge non sarà più uguale per tutti come sta scritto nei tribunali, perché il pm sarà funzionario del governo". Risposta: "Basta agitare spettri che non esistono, la magistratura non sarà indebolita ma rafforzata e su autonomia e indipendenza non cambierà nulla". Il sì definitivo alla separazione delle carriere arriverà oggi in Senato, ma mentre in aula il Pd manda in scena l'ultimo ostruzionismo contro il governo Meloni, al Salone della giustizia già si confrontano e si scontrano i comitati pro e contro la legge per il referendum confermativo, previsto tra marzo e aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

