La riforma della giustizia è sacrosanta e l’opposizione della sinistra conferma la teoria delle toghe rosse

Ilgiornaleditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se c’è qualcuno che dispone di pieni poteri sono proprio i magistrati. Il potere di privare della vita delle persone, di stoppare carriere, di impoverire la gente e le famiglie, di isolarle socialmente e il potere di non dover nemmeno rispondere in caso di errore Un mio amico di sinistra, di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

