La riforma della giustizia è legge ma la partita si deciderà al referendum Meloni | Traguardo storico

Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale sulla giustizia, che sancisce la separazione delle carriere dei magistrati, la nascita di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Il voto, avvenuto con 112 favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti, rappresenta la quarta e ultima lettura conforme e apre ora la strada al referendum confermativo, non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi. Il testo, che non ha subito modifiche parlamentari rispetto alla proposta originaria del Governo Meloni e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha scatenato le proteste dell’opposizione in Aula. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

