La riforma dei poteri di Roma secondo Gualtieri | Bene stop autonomia finanziaria dei municipi

Romatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Gualtieri è intervenuto in occasione di un'audizione da parte della commissione Affari Costituzionale della Camera, in merito alla riforma dei poteri di Roma Capitale. Nei giorni scorsi la commissione ha fatto suo il testo base approvato dal Consiglio dei Ministri a luglio. Questo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

