La riforma dei poteri di Roma secondo Gualtieri | Bene stop autonomia finanziaria dei municipi

Roberto Gualtieri è intervenuto in occasione di un'audizione da parte della commissione Affari Costituzionale della Camera, in merito alla riforma dei poteri di Roma Capitale. Nei giorni scorsi la commissione ha fatto suo il testo base approvato dal Consiglio dei Ministri a luglio. Questo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Tg2. . La maggioranza: Fratelli d'Italia: "Riforma un impegno con gli italiani". Forza Italia e Lega: "Ora stop alle correnti". PD, 5 stelle e AVS protestano in aula: "No ai pieni poteri al governo". Al #Tg2Rai ore 13,00 #30ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, i 5 Quartieri chiedono i vecchi poteri e sfidano la sindaca Funaro. Che prepara la riforma - X Vai su X

Gualtieri 'legge ordinaria cuore riforma Roma' - E' fondamentale che parta subito il lavoro sulla legge ordinaria per Roma 'perché sarà il cuore della riforma. Da notizie.tiscali.it

Riforma giustizia, Schlein: «No ai pieni poteri, è Meloni a politicizzare il referendum» - Dopo l’ultimo sì del senato alla riforma della magistratura, la segretaria dem: «L’obiettivo è indebolire l’indipendenza della magistratura e permettere a chi comanda di scegliersi i propri giudici». Scrive editorialedomani.it

Riforma della Giustizia approvata, ora il referendum. Meloni: “Traguardo storico”. Schlein: “Vuole mani libere” - La premier: "Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo". Da dire.it