La reunion dei Litfiba con un tour nell’estate 2026 le date e i biglietti
I Litfiba annunciano il 40 anni di 17 re – Tour 2026 con la reunion della band e venti date estive nelle più importanti città e festival italiani. Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di 17 Re, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo. Il tour riunirà sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. I biglietti sono disponibili in prevendita online. Il calendario completo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
