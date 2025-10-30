La realtà imiti l' arte imiti la fotografia di Mimmo Jodice
La Napoli di Mimmo Jodice mi piaceva talmente tanto che a Napoli non andavo mai, per non espormi a pressoché certe delusioni. Perché se la Val Padana di Luigi Ghirri, altro sommo fotografo, era ed è quotidianamente attingibile (quante volte nella Bassa scopro inquadrature ghirriane), la Napoli di Jodice era ben poco realistica. “Con le mie vedute ho cercato di sfatare lo stereotipo di una Napoli allegra e rumorosa”. Speravo davvero che l’ex capitale corrispondesse alle sue foto in bianco e nero, che fosse realmente silenziosa e vuota, ma sul Rettifilo o in via Forìa di quell’estetica non ritrovavo nulla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
