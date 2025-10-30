Lodi – Interventi aumentati del 300% nell’arco di tre anni nella struttura di Radiologia Interventistica dell’ospedale Maggiore di Lodi. Se nel 2021 erano stati 150, nel 2024 il totale è stato di 613. La Radiologia Interventistica, a Lodi, può contare sul gruppo dei professionisti più giovane dell’Asst in cui l’età media è di 32 anni. Il responsabile Antonio Arrichiello ha 34 anni. La struttura utilizza le tecniche di imaging e i nuovi apparati tecnologici per eseguire interventi diagnostici, ma soprattutto, e prevalentemente, terapeutici, con limitata invasività. Le patologie su cui i radiologi interventisti del Lodi operano sono vascolari (stenosi, ad esempio, o aneurismi e sanguinamenti) e in modo particolare oncologiche (ad esempio tumori epatici o metastasi da carcinoma colo-rettale). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Radiologia Interventistica cresce: “Operazioni triplicate in tre anni”