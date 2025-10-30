La quarta stagione di The White Lotus sarà girata in Francia tra la Costa Azzurra e Parigi ma non si sa ancora in quale hotel
L'accordo di Hbo con la prestigiosa catena Four Seasons non è stato rinnovato ed è partita la caccia alla nuova location. 🔗 Leggi su Wired.it
Argomenti simili trattati di recente
Mauro Ermanno Giovanardi inaugura la quarta stagione degli House Concert di Rebelhouse - palazzo Mattei Baldini a Pergola Sabato 1° novembre, il cantautore sarà protagonista di un concerto acustico al Palazzo Mattei Baldini, accompagnato da Marc - facebook.com Vai su Facebook
Da stasera riparte la fiction Makari, giunta alla sua quarta stagione. La cornice è sempre quella ma ci saranno tante novità e cambiamenti... Siete pronti?! #Makari4 in prima serata su Rai1 e RaiPlay. - X Vai su X
The White Lotus 4 approda in Francia, la nuova stagione tra Parigi e Costa Azzurra - La quarta stagione della serie cult HBO ideata da Mike White si prepara a cambiare ... ciakmagazine.it scrive
The White Lotus farà tappa in Francia per la quarta stagione - Si fa più concreta la possibilità che The White Lotus torni in Europa per la quarta stagione, nello specifico in Francia: ecco le ultime indiscrezioni sulla location. Da comingsoon.it
E se la quarta stagione di The White Lotus fosse ambientata in Francia? - Non c'è ancora una notizia certa, ma del resto un po' di mistero si addice a un drama enigmatico come The White Lotus. Da wired.it