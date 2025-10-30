La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

Avellinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino alle 14 di domani, venerdì 31 ottobre.L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

protezione civile campania haNuova allerta meteo sulla Campania - La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino all ... Da ilroma.net

protezione civile campania haAllerta meteo in Campania, pioggia e temporali venerdì 31 ottobre - La Protezione Civile della Regione Campania in una nota spiega che in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per ... Lo riporta msn.com

protezione civile campania haMaltempo in Campania, da stasera è allerta per temporali - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino ... Scrive lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Protezione Civile Campania Ha