La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino alle 14 di domani, venerdì 31 ottobre.L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
• PROTEZIONE CIVILE Regione Calabria • MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO UNIFICATO - FASE PREVISIONALE • • - - - - - COMUNE DI BAGNARA - - - - - • • Città Metropolitana di Reggio Calabria • UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Secondo il - facebook.com Vai su Facebook
Giovedì #30ottobre Piogge e temporali sui settori occidentali del Paese #AllertaGIALLA meteo-idro su otto regioni Leggi l’avviso meteo del #29ottobre bit.ly/48OmVbG #protezionecivile - X Vai su X
Nuova allerta meteo sulla Campania - La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino all ... Da ilroma.net
Allerta meteo in Campania, pioggia e temporali venerdì 31 ottobre - La Protezione Civile della Regione Campania in una nota spiega che in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per ... Lo riporta msn.com
Maltempo in Campania, da stasera è allerta per temporali - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino ... Scrive lostrillone.tv