La protesta | Vietato abbattere le piante

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova rotatoria davanti all’ ospedale Profili, spuntano i primi malumori e qualcuno affigge cartelli di divieto abbattimento piante sugli alberi – nove in tutto – che si trovano in prossimità dell’incrocio, e che dovranno essere probabilmente sacrificate. Dall’opposizione Lorenzo Armezzani scrive una lettera aperta alla sindaca e all’assessore ai Lavori pubblici: "Per favore, ripensate la rotatoria dell’incrocio dell’ospedale", il suo appello dopo che la giunta Ghergo ha approvato, il 16 ottobre scorso, il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova rotatoria all’interno del nucleo urbano, in corrispondenza dell’intersezione tra viale Stelluti Scala, viale Campo Sportivo e via Guglielmo Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

