Le tensioni con la giuria hanno accompagnato il percorso di Marcella Bella fin dalla prima puntata di “ Ballando con le Stell e”, la cantante ha lamentato offese e voti bassi: “Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave, mi sento mortificata. Non vi è piaciuto il mio ballo? Non vi è piaciuta la mia performance? Benissimo, me lo dite e mi date i vostri voti, ma non mi mortificate così”, ha detto durante una chiacchierata con Milly Carlucci e due autori della trasmissione a “ Ballando Segreto “, lo spin off dello show del sabato sera disponibile su RaiPlay. Mettendo nel mirino anche la giurata più esperta, Carolyn Smith: “Tu che sei esperta dai 2 a me e 6 alla Coriandoli, qualcosa non va. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La prossima volta cosa mi fanno? Mi sputano? Mi lanciano le monetine? Sono incazza**, gli metterei due dita negli occhi": Marcella Bella furibonda con la giuria di Ballando