La prossima volta cosa mi fanno? Mi sputano? Mi lanciano le monetine? Sono incazza** gli metterei due dita negli occhi | Marcella Bella furibonda con la giuria di Ballando

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni con la giuria hanno accompagnato il percorso di Marcella Bella fin dalla prima puntata di “ Ballando con le Stell e”, la cantante ha lamentato offese e voti bassi: “Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave, mi sento mortificata. Non vi è piaciuto il mio ballo? Non vi è piaciuta la mia performance? Benissimo, me lo dite e mi date i vostri voti, ma non mi mortificate così”, ha detto durante una chiacchierata con Milly Carlucci e due autori della trasmissione a “ Ballando Segreto “, lo spin off dello show del sabato sera disponibile su RaiPlay. Mettendo nel mirino anche la giurata più esperta, Carolyn Smith: “Tu che sei esperta dai 2 a me e 6 alla Coriandoli, qualcosa non va. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la prossima volta cosa mi fanno mi sputano mi lanciano le monetine sono incazza gli metterei due dita negli occhi marcella bella furibonda con la giuria di ballando

© Ilfattoquotidiano.it - “La prossima volta cosa mi fanno? Mi sputano? Mi lanciano le monetine? Sono incazza**, gli metterei due dita negli occhi”: Marcella Bella furibonda con la giuria di Ballando

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Prossima Volta Cosa Fanno