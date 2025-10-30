La promessa del Graal | Piero Ferrucci apre il nuovo anno di Arezzo Psicosintesi
Arezzo, 30 ottobre 2025 – “La promessa del Graal”: Piero Ferrucci apre il nuovo anno di Arezzo Psicosintesi. Venerdì 31 ottobre 2025 ore 18,30 a Spazio Seme Domani venerdì 31 ottobre alle 18.30 presso Spazio Seme si terrà la conferenza “La promessa del Graal” con Piero Ferrucci, filosofo, psicoterapeuta e scrittore di fama internazionale, tra i principali esponenti della psicosintesi. L’appuntamento segna l’apertura ufficiale delle attività 20252026 di Arezzo Psicosintesi. “La promessa del Graal è un racconto di formazione in cui, con grande precisione, sono descritti in maniera narrativa e simbolica tutti gli stadi della crescita personale e spirituale fino alla realizzazione del sé”, spiega Ferrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
