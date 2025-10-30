La Promessa anticipazioni 31 ottobre | Jana trova in Leocadia una nuova alleata ma potrebbe pentirsene

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo aver scoperto le intenzioni dei marchesi, Jana si avvicina a Leocadia per cercare aiuto. Tuttavia, la donna sembra muoversi per tornaconto personale. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia promette a Jana di sostenerla, ma in realtà potrebbe usarla per colpire la marchesa Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Leocadia, dopo aver accettato con apparente serenità le scuse di Cruz, sceglie di nascondere il rancore che ancora prova nei confronti della marchesa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

