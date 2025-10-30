La Procura apre un' inchiesta per la morte del pennese Costantini nella cella frigorifera di un supermercato

Ilpescara.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto, da parte della Procura di Larino, un nuovo fascicolo sul caso di Andrea Costantini, l'uomo di 38 anni trovato senza vita lo scorso 15 settembre in una cella frigorifera di un supermercato di Termoli, dove lavorava. A confermarlo, come riporta l'Ansa, è l'avvocato Piero Lorusso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

procura apre inchiesta morteTempio Pausania, la Procura apre un’inchiesta per l’incidente costato la vita a Omar Masia - La Procura di Tempio ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla morte del giovane Omar Masia, il 25enne di Calangianus che ha perso la ... Scrive olbia.it

procura apre inchiesta morteTrovato morto nella cella frigorifera, Procura apre inchiesta - La Procura di Larino ha aperto un nuovo fascicolo sul caso dell'uomo trovato senza ... Segnala msn.com

procura apre inchiesta morteChiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - La Procura di Treviso ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze che appaiono, al momento, del tutto naturali ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Procura Apre Inchiesta Morte