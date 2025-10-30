La Procura apre un' inchiesta per la morte del pennese Costantini nella cella frigorifera di un supermercato
È stato aperto, da parte della Procura di Larino, un nuovo fascicolo sul caso di Andrea Costantini, l'uomo di 38 anni trovato senza vita lo scorso 15 settembre in una cella frigorifera di un supermercato di Termoli, dove lavorava. A confermarlo, come riporta l'Ansa, è l'avvocato Piero Lorusso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La procura guidata da Gratteri apre un'indagine conoscitiva sul viaggio di Giusi Bartolozzi a Capri su una motovedetta della Gdf - facebook.com Vai su Facebook
Ticino, Procura apre un’inchiesta per reati finanziari in ambito immobiliare - X Vai su X
Tempio Pausania, la Procura apre un’inchiesta per l’incidente costato la vita a Omar Masia - La Procura di Tempio ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla morte del giovane Omar Masia, il 25enne di Calangianus che ha perso la ... Scrive olbia.it
Trovato morto nella cella frigorifera, Procura apre inchiesta - La Procura di Larino ha aperto un nuovo fascicolo sul caso dell'uomo trovato senza ... Segnala msn.com
Chiara Zardo, morta nel sonno a 18 anni: la Procura di Treviso apre un fascicolo d’inchiesta - La Procura di Treviso ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso, avvenuto in circostanze che appaiono, al momento, del tutto naturali ... Da fanpage.it