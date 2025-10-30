La principessa Mahra del Dubai e il rapper French Montana si sposano | i retroscena

Due mesi dopo avere annunciato il fidanzamento ufficiale, la principessa Mahra del Dubai ha regalato ai fan uno scatto inedito della romantica proposta di matrimonio fatta dal rapper French Montana. La proposta di matrimonio di French Montana a Mahra del Dubai. La principessa – nome completo Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum -ha condiviso su Instagram alcune foto che mostrano il modo in cui il rapper le ha chiesto di sposarlo, lo scorso agosto, donandole un diamante del valore di circa un milione di dollari. Nelle foto condivise dalla figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, si vede un lungo corridoio pieno di candele, palloncini rossi e petali di rosa che portano a una grande composizione di rose a forma di cuore con romantiche lucine. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La principessa Mahra del Dubai e il rapper French Montana si sposano: i retroscena

