La prima volta di Noemi | Al Palaeur una festa piena di sorprese

Conto alla rovescia per la sua prima volta al Palazzo dello Sport dell'Eur. Per Noemi il prossimo 20 dicembre coinciderà con una grande festa in casa, nella sua città e col supporto dei tanti amici con cui duetterà sul palco. L'abbiamo incontrata nell'edicola de Il Tempo prima della partenza del suo «Nostalgia Indoor Tour». Noemi, siamo a piazza Colonna. Da romana che effetto le fa essere nel centro nevralgico della sua città? «È bellissimo. I miei genitori abitano dall'altra parte della strada. Noi romani siamo anestetizzati dalla bellezza che ci circonda perché ormai ci siamo abituati. Ma qui ci sono 2000 anni di storia uno vicino all'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

