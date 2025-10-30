La prima volta di Noemi | Al Palaeur una festa piena di sorprese
Conto alla rovescia per la sua prima volta al Palazzo dello Sport dell'Eur. Per Noemi il prossimo 20 dicembre coinciderà con una grande festa in casa, nella sua città e col supporto dei tanti amici con cui duetterà sul palco. L'abbiamo incontrata nell'edicola de Il Tempo prima della partenza del suo «Nostalgia Indoor Tour». Noemi, siamo a piazza Colonna. Da romana che effetto le fa essere nel centro nevralgico della sua città? «È bellissimo. I miei genitori abitano dall'altra parte della strada. Noi romani siamo anestetizzati dalla bellezza che ci circonda perché ormai ci siamo abituati. Ma qui ci sono 2000 anni di storia uno vicino all'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
#Roma Per la prima volta al mondo in un caso di tumore al polmone, al Sant'Andrea è stato eseguito un #trapianto di un'arteria polmonare, in una paziente over 70. L'intervento è avvenuto il 17 luglio scorso. L'arteria era criopreservata a Barcellona. - facebook.com Vai su Facebook
Per la prima volta gli allievi dell'#USAirForce si addestrano in Italia. L’accordo con Washington rafforza l'International Flight Training School (#IFTS) di #Decimomannu, nata dalla collaborazione tra l'@ItalianAirForce e #Leonardo | via @ilfoglio_it - X Vai su X
La prima volta di Noemi: "Al Palaeur una festa piena di sorprese" - Conto alla rovescia per la sua prima volta al Palazzo dello Sport dell’Eur. Come scrive iltempo.it
Noemi e l'autunno della consacrazione: "Al Palaeur sarà una festa. Dopo sogno un tour con l’orchestra" - Solo con la canzone giusta ma ci sono stata l'anno scorso, giusto lasciare spazio anche agli altri" ... Si legge su msn.com