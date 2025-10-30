la posta in gioco tra stati uniti e cina

L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud è uno degli appuntamenti più attesi del 2025. Sgombriamo subito il campo dall'illusione che strette di mano e scambi cordiali possano risolvere i problemi del mondo. Sono illusioni inutili. Ricordate Biden che nel 2023 mostra a San Francisco una foto del giovane Xi davanti al Golden Gate Bridge e scherza con lui? Non lo ricordate, perché non contava niente e non ha risolto niente. Per comprendere la posta in gioco oggi, deridere gli atteggiamenti di Trump, come ormai dovrebbe essere chiaro, non è mai utile. In questa fase storica, è più interessante cercare di capire perché Trump faccia o dica alcune cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

