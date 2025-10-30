La Ponca debutta al Merano WineFestival 2025 nel format TasteTerroir – bio&dynamica

SCRIO’ (GO) – Un nuovo e importante passo per La Ponca, che sarà presente al Merano WineFestival, in scena dal 7 all’11 novembre. La tenuta, situata alle pendici del Collio, sarà protagonista nella giornata inaugurale di venerdì 7 novembre, all’interno del format TasteTerroir – bio&dynamica, dedicato alle espressioni più innovative e sostenibili del panorama vinicolo contemporaneo: 200 realtà provenienti da tutto il mondo, con vini biologici, biodinamici, naturali, PIWI, orange, in anfora, underwater e referenze no-low. Nella cornice d’eccellenza del Kurhaus di Merano, La Ponca sarà presente nella Sala Sissi, tavolo 174, con tre etichette premiate che racchiudono l’essenza del territorio e della filosofia aziendale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

